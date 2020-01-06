全台各地頻傳民眾遭檢警調「查水表」，無論大學教授、升斗小民，只因在網路發表評論、轉傳影像，甚至只是按讚、點表情圖，就遭警調約談，陷入驚恐而惶惶終日。執政當局以開民主倒車的手段，製造百姓恐慌，已是極不入流的「現代文字獄」，如今竟由黨中央、競辦分頭開記者會，反擊在野陣營「開造謠的水門」，厚臉皮的無恥度已從不入流，變成下流無極限。

台灣解嚴後，歷經3次政黨輪替，「查水表」重新躍入社會，就是蔡政府時期，從2016年11月高雄拍扁麵包師父遭國稅局、衛生局輪流登門造訪，以至2018年頻有挺韓參選高雄市長的民眾屢遭警察登門拜訪，「警總」幽靈悄然復辟。

前年底綠營九合一大敗，執政黨以「打假訊息」之名，由警調訂定查察績效，行打壓異己之實。國家機器啟動，遂有76歲老婦轉傳影片，被警察登門傳喚，嚇到暴哭；有不知情民眾分享變造照片，留言「哇！」，就被約談；還有台大教授因1年多前的臉書評論時政，遭警方一再傳喚；如今還有婦人轉發立委記者會，就得北中南三地被檢警調偵辦。這些只是近日案例，其他嚇到不敢聲張的黑數，更不知凡幾。

諷刺的是，蔡政府一面啟動國家機器，向百姓羅織「打假」文字獄，一面以國家資源及名器製造假訊息。楊蕙如假冒中國網軍汙辱蘇啟誠、蘇貞昌將韓國瑜學貸「免息」政策造謠為「免還」，昨天還爆出向公家拿不少補助的新文化基金會，涉嫌教學生如何「假冒韓粉攻擊政敵」，都是明顯事例。

結果民進黨還好意思開記者會，大言不慚「打假不分藍綠」，反擊藍營造謠；但發動國家機器羅織小民罪名的，難道不是蔡政府，而是國民黨或韓國瑜？民進黨面對民怨海嘯，真能一無所懼？

(中時 )