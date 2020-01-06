陳建州（黑人）向來愛心不落人後，他策劃的「LoveLife」計畫邁入第11年，他日前揪王力宏、王宏恩一同到台北榮總92、93病房報佳音，王力宏不但扮成耶誕老人，更大秀吉他跟鋼琴；王宏恩則現場演唱王力宏的歌曲，獲得滿室笑聲。

黑人表示，這是一個和孩子、家長之間的承諾，「每年聖誕節前夕，都希望可以帶著哥哥、姊姊前去，希望可以陪他們過耶誕節，除了唱歌、報佳音，也準備禮物，希望他們可以有一個比較溫暖的回憶。」他分享活動初衷，「病房內，其實大家接受化療非常痛苦，希望用這樣的方式，讓他們可以暫時忘記化療疼痛，還有面對病魔的苦悶。」

黑人（左）長期投身公益。（黑天使提供）

擁有一對雙胞胎兒子的黑人，認為言教不如身教，他以身作則教育孩子做公益、分享愛，就跟呼吸一樣自在，有能力就多幫助、多回饋需要幫助的人，用生命影響生命。而談到2020年新計畫，他坦言，「2019確實不容易，對我自己本身跟很多人而言，相信都有同樣的感受，希望2019過去以後，展望2020，可以為社會多付出。」

(中時 )