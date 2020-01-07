反滲透法過關後，新黨不分區立委候選人邱毅昨質疑蔡政府涉及自編自導自演王立強「假共諜案」，合理化反滲透法立法。他爆料前國安會秘書長邱義仁11月下旬赴澳洲雪梨與王立強碰面，也給王一筆錢，假共諜案隨即爆發；他合理懷疑該案是邱義仁導演，也是蔡政府醞釀推動反滲透法的其中一環。

邱毅還說，邱義仁「11月很忙」，除了11月下旬赴澳洲，11月初也先赴日本與駐日代表謝長廷碰面，討論因應楊蕙如即將被起訴。

民進黨去年12月31日在立院強勢通過反滲透法，新黨昨開記者會，質疑先前的王立強案，極可能是蔡政府自編、自導、自演，合理化反滲透法立法兼打選戰的手段。

邱毅在記者會質疑，去年11月23日邱義仁從吉隆坡搭華航CI722班機回台，邱到底去了哪裡？11月23日，正是王立強在澳洲接受澳洲記者尼克訪問，自爆是「共諜」、「給韓國瑜錢參選高雄市長」的同一天。他要問邱義仁先前有沒有跟王碰過面？甚至教王如何跟澳洲媒體應對？

邱毅會後透露，王案發生後，他透過澳洲管道查知邱義仁在案發前，到雪梨與王、尼克見面，再轉赴吉隆坡返台；此外，藍營有人透過微信與王立強聯繫上，王因被大陸揭發是詐欺犯，向該藍營人士坦承台灣方面有兩組人與他接頭，一組是邱義仁，另一則是層級較低的官員；王還說因邱義仁給了一筆錢，若藍營要他提供影音說明接觸過程，也須付一筆錢，另須幫他取得大陸的司法赦免，讓他可以回大陸。

邱毅說，該藍營人士無法答應王的兩個條件，未進一步取得王自白影音，但雙方一再聯繫的對話都有微信截圖佐證。外界原以為王是看台灣媒體報導，瞎掰「中國網軍挺韓、韓拿中國的錢選舉」等情節，如今他合理懷疑，王的劇本根本是邱義仁「中央廚房」供應，才會與綠營名嘴黑韓的情節非常雷同。他質疑綠營根本利用王的三流表演，去扣押向心夫妻、到處抓共諜，再推反滲透法、全台查水表，之後由蔡辦發言人林靜儀說出「主張統一是叛國」，在大選前編導整套劇本，非常惡劣。

邱毅也說，除了王立強，邱義仁去年10月28日搭華航CI220，從台北飛東京，11月1日搭華航CI223從東京回台北，東京之行就是找謝長廷預警楊蕙如將被以較輕的罪名起訴，要謝先找楊談妥，控管對蔡政府及選情的衝擊，因此楊才會在11月12至18日赴東京找謝，且在12月2日被起訴後馬上人間蒸發。他先前踢爆楊赴東京會謝，謝至今一味閃躲，不敢反駁或提告，足證心虛；就他查知，楊起訴至今，都由某女性前綠委安排，躲在中和「天空之城」社區，只是公權力單位根本不敢也不願去查。

(中時 )