富裕人士也面臨高齡化趨勢；AIA友邦人壽總經理侯文成表示，家族傳承成企業議題，也是壽險業的新藍海，透過美元利變型終身壽險，協助企業財富傳承、資產配置，今年保險市場將更勝去年。

根據瑞普萊坊不動產市場研究機構發表的2019年《財富報告》顯示，台灣資產超過10億元的超級富豪達1781人，預估未來5年，將以25％幅度成長。

台灣前年總保費收入達3.5兆，但換算下來，每人平均保額僅183萬元；侯文成表示，無論資產高低，財富傳承是每個家庭都會思考的問題，而「富不過三代」其實是富裕家族用來警惕自己與下一代的說法，他們對於資產配置與財富傳承的態度則更為謹慎。

市場上協助將家族財富和諧、完整代代傳遞的管理工具眾多，但壽險實為最簡單的方法，侯文成認為，設計良好的壽險商品或規劃完善的保險配置，可讓高資產族群達到守富、創富、傳富、分富、永富之資產保障「五富」目標。

為協助高資產族群的財富傳承快速達到「五富」目標，AIA友邦人壽推出「友邦人壽守富人生美元利率變動型終身壽險」，融合守富、創富、傳富、分富之概念，讓富裕家庭創造代代永富；該保單投保年齡最高可達74歲，職業等級1-3級最高投保金額甚至可達1000萬美元；根據被保險人年齡對應不同免體檢額度，最高可至100萬美元，協助保戶輕鬆將財富守住。

若因疾病或傷害致第1-6級失能，保單可提供「豁免保險費」功能，豁免失能後至繳費期間屆滿前之各期保費（不含其他附約），保障繼續不中斷。而若因生命垂危急需用錢，還提供「生命末期提前給付保險金」，可選擇於身故保險金之範圍內貼現給付生命末期提前給付保險金。

創富部分，AIA友邦人壽強調保單繳費年期只需6年，可加快資產創造的速度；且以美元計價，滿足多元資產配置之需求，並享有「回饋分享金」的優點，當每年宣告利率大於預定利率時，便有機會獲得回饋分享金，讓資產成長累積；傳富部分，保單提供「分期定期保險金」的給付功能，讓身故保險金可設定為分期定期10年或20年給付，提前替受益人規劃固定收入，確保家人與後代之安穩生活。

至於分富與永富的效益，AIA友邦人壽表示，投保人透過保單可以指定多名受益人，無論是指定子女或孫子女，可以安排好受益人的順序、每一受益人的受益金額，即便被保險人遽然離世，也可以在相當程度上避免內部的紛爭，達到和諧與完整的資產傳承。

(中時 )