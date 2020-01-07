冷冷的天氣，與三五好友大啖麻辣鍋可是一大享受。饕客盛傳，吃麻辣鍋前先喝杯牛奶有助降低辣對口腔與腸胃的刺激，只是，看在醫師眼中，這個妙方不但效果有限，更可能因此有侍無恐，反而加重麻辣鍋對身體組織的刺激。

雙和醫院消化內科主治醫師陳明堯表示，牛奶中含有蛋白質及脂肪，的確具有保護胃黏膜的效果，可中和刺激性食物，但如果刺激性的食物太強，不論牛奶或是胃乳都無法達到完全保護的效果，還可能因為自以為做好保護措施，未節制的進食，反增加對胃部的傷害；而有些乳糖不耐症患者，喝下過多的牛奶還會造成腹瀉。

食用刺激性食物，胃黏膜會遭到破壞，甚至直接傷及胃壁組織，造成胃發炎、胃潰瘍、甚至胃出血或胃穿孔。陳明堯指出，胃有很多神經，所感受到的反應，端視其接收到的刺激而定，像是吃進麻辣鍋後會感到胃部有麻熱感，這種感受通常不會持續太久，若隔日仍有麻熱感，很可能是胃已經受到一定程度的傷害，使得黏膜保護力變差，讓胃酸直接刺激神經所致。

吃麻辣鍋時，不但食物本身就具刺激性，且吃的量多、油膩，再加上一些湯湯水水，若本身腸胃功能就不好，例如腸燥症或是胃食道逆流患者，受到的刺激可就更大了；此外，胃食道逆流時，甚至會在胃酸的加乘作用後，更加重食道灼燒的情形。

而與喝牛奶相比，以食物墊底應該是更實際的方法。陳明堯提醒，嗜吃麻辣鍋者，可以循序漸進的方式進食，先以不具刺激性的食物墊底，例如白飯、白鍋中的青菜或肉類等，之後再慢慢加點辣，讓之前的食物與辣食產生中和作用；最忌諱在完全沒有食物墊底的前提下，直接讓辣食下肚，對胃的刺激可是既直接又強烈的。

不過，辣對胃並非完全屬負面因子，一點點辣可以刺激胃部血液循環，強化黏液分泌的功能，有助保護胃部，但如同天平一般，小辣有助胃部功能，太辣對胃部的直接傷害可就遠超過促進血液循環的優點了；因此，吃麻辣鍋的頻率不要太高，黏膜組織的修復約需48~72小時，修復後即無大礙，但若反覆刺激，也會增加病變的機會。

要減少麻辣鍋對口腔與消化系統的刺激，陳明堯說，最直接的方式就是先過水，減低食物的刺激性，但此方式對於嗜吃麻辣鍋的美食者似乎是無法接受的方法，這時也可選擇在進食過程中，多喝點水，既然不能在體外稀釋辣度，至少可在胃部稀釋，降低刺激的濃度。

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(中時電子報)