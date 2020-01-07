顏姓、劉姓男子組成電信詐騙集團，專挑年紀大、退休公務員、小市民下手詐騙，光在去年8、9月不到一個月期間，就騙走700多萬，有64人受害，台北地檢署依組織犯罪、加重詐欺、洗錢等罪嫌起訴顏、劉及詐團成員共9人。檢方痛斥顏、劉2名主謀犯後態度惡劣，犯罪情節重大，非予長期監禁難以矯治，以2人64次犯行，從重合併求處20年以上徒刑。

據了解，本案是自2017年《組織犯罪防制條例》修法，將詐騙集團納入處罰範圍後，北檢起訴詐團案件並具體求處20年重刑的首起案例。

起訴指出，顏男、劉男、陳男自2019年7月間起，參與微信暱稱「皮卡丘」、「賤兔」、「小飛俠」等人發起的詐騙集團，顏男指派陳男負責指揮詐團，陸續購買帳戶存摺、提款卡，並由劉男、陳男保管提款卡，另招募大批年輕男女分別擔任取簿手、車手、水房成員。

顏男、劉男的詐團再以假冒親友借款、冒稱網路商店人員及金融機構職員，打電話向年紀大或退休公務員，佯稱急需借款、或其網路購物時誤遭設定為重覆扣款，須操作帳戶取消，要求被害人操作自動櫃員機或使用網路銀行操作程式，將被害人款項匯進詐團的人頭帳戶內。

檢警估計，顏、劉2人的詐團自2019年8月8日至9月2日，短短26天內，就詐騙逾700萬元，共有64人受害，其中被害最高金額為30萬元。顏、劉及成員共可抽佣12％，其中顏為5％、劉男等及車手分別可抽佣1％、1.5％、2％。

檢方依法起訴顏、劉及詐團成員共9人。檢方認為，顏、劉2人否認犯罪並狡飾犯行，犯後態度不佳，審酌2人為詐團主謀，被害人逾60人，犯罪情節重大，非予長期監禁難以矯治並防止其繼續詐騙，以2人涉犯64次加重詐欺罪，從重合併量處2人有期徒刑20年以上之刑。此外顏、劉及詐團成員共9人，因涉犯組織犯罪，另宣告強制工作。

(中時 )