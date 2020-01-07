想在2020年賺大錢嗎？CNBC財經記者Kathleen Elkins建議，只要在生活上落實5個小改變，實踐後會讓你離增加財富更進一步。

一、增加你的收入來源

有錢人通常不會滿足於單一收入來源。美國65%白手起家的富豪在賺進人生第一桶金（100萬美元）前擁有3份以上的收入，例如投資房地產收租金、經營副業或兼職等。

二、投資

寫過多本理財著作的富翁Grant Cardone曾說過，人們省錢的唯一理由就是為了投資，因為投資是能讓你致富的管道。

三、財務自動化

在你的投資項目設定自動轉帳功能，不僅可以讓你達成儲蓄目標，在忙碌的生活中也有更多的時間和心力去處理其他事務。

四、拓展交友圈

俗話說物以類聚，美國富豪Steve Siebold說過，一個人的身家財產反映其朋友圈的水平，不妨多認識一些成功人士，或加入他們的圈子。

五、實際行動

能成功的人不一定是最聰明的人，而是能實際行動的人，當你有一個想法的時候，只有去執行，才有可能成功。

(中時電子報)