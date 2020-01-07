台61線西濱快速道路觀音至新屋路段的「區間測速照相」1月1日起正式上路。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

交通部推動「速度管理」與「科技執法」政策，「區間測速」似乎成了這項政策下的新顯學，全台各地如火如荼設置。不過全國廣設區間測速，也引來重機車友不滿，有車友諷刺表示「神奇的區間測速可以測每一台車！但一遇到上國道問題，重機的車牌就永遠無法辨識了，台灣真是一個神奇的國度」，更表示「或許換人做看看！」，換人來重視重機車友的權利！

一名車友在mobile01論壇發表《為何有能力用區間測速！但重機還不能上國道？》一文，該車友憤慨表示，「目前全國各地....廣設區間測速！就暫且不討論這樣因噎廢食拖累大家速度的測速方法！但9年前當初立院三讀重機上國道的法案！要執行時，說什麼重機要扣費困難！要用什麼什麼的一堆理由...最終重機還是無法上國道！」

「沒想到，神奇的區間測速可以測每一台車！但一遇到上國道問題，重機的車牌就永遠無法辨識了，台灣真是一個神奇的國度」。該車友更說「9年來我們也抗爭過很多遍了！我想大家也心寒了！…或許換人做看看！換人來重視我們的權利會更好！」。

這篇文章再度引爆贊成與反對者的激烈論戰。贊成者表示：「台灣官員跟大部分民眾食古不化 越看越覺得真可悲 永遠不求進步 只會怕東怕西 人家東南亞一些國家在交通上還比較進步」、「好像說的我們硬要上國道~政府叫我們上的好嗎(三讀多久了?)當初法案不要過~牌照稅多收部分退一退~也是一個方法」、「要限制重機上國道的權利，就要有更科學的理由。而不是先禁再說。南迴改、蘇花改，禁的理由就更好笑了。這種省道級別的都能禁。通車時，行政院長還開吉普車跑一趟，怎麼沒窒息呢?」。

反對者說：「光一點 重機是人包鐵 我就不贊成重機上國道了 就這麼簡單」、「區間測速跟重機上國道有個鳥關係?重機的問題在素質吧，不改善素質 上國道就像是把三寶放進國道一樣 拿別人生命開玩笑?」、「重機上國道也不是什麼問題，主要還是卡在"老鼠屎"太多…」、「自己有開車也有騎重機，坦白說、重點是台灣人的駕駛習慣不是很優…應該要先想辦法提升所有駕駛人的守法及道德觀念，不然換哪個政府都是一樣的」。

(中時電子報)