他第一天投注運彩 買這兩場NBA竟神奇命中

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(馬樹立攝)

新年新希望，今年運彩眉角第一篇，要跟大家分享1個運彩新會員幸運中大獎的例子，他在帳號開通後的第一天投注100元就幸運抱回70萬元獎金，分享這個案例希望大家也能沾沾他的喜氣，開心中獎過新年。

這位來自台中的投注朋友，12/6在台灣運彩官網按下「會員申請」按鍵，完成線上申請，經公司核身後12/7帳戶開通，他12/8以初始密碼登入後完成密碼變更及入金，12/9開始投注，100元買雷霆Vs.拓荒者以及國王Vs.獨行俠兩場NBA籃球「特尾樂」4尾「8、6、0、6」，即雷霆得分尾數「8」、拓荒者「6」、國王「0」以及獨行俠「6」，比賽結果雷霆Vs.拓荒者10「8」:9「6」、國王Vs.獨行俠11「0」:10「6」，4尾「8、6、0、6」完全命中，獎金7,000倍，抱回70萬元獎金，申請成為運彩新會員的第1次投注就抱回大獎，真是非常幸運。

成為網路會員申請流程。(台灣運彩提供)

「特尾樂」簡單又好玩，只要猜中籃球比賽隊伍得分的尾數就中獎，獎項有4種，分別是「中1尾」獎金7倍、「中2尾」獎金70倍、「中3尾」 獎金700倍、「中4尾」 獎金7,000倍，所以，買「籃球特尾樂」1張100元，只要中4尾就有70萬獎金，可以買輛新車代步，如果買1,000元中4尾，獎金就高達700萬，可以買間新房入住，非常適合想要以小博大的消費者。

籃球特尾樂說明。(台灣運彩提供)

特尾樂投注100元中4尾抱回70萬獎金。(台灣運彩提供)

這位會員真是慧眼獨具，懂得利用運彩「特尾樂」這個高賠率的玩法來以小博大，而且使用非常便利的網路投注一買就中，NBA球季進行中，運彩也會持續提供「特尾樂」，希望下一個中大獎的就是您。

(中時電子報)