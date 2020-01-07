交保候審的日產前董事長戈恩（Carlos Ghosn）去年底棄保潛逃，據傳他躲在樂器箱裡成功逃回母國黎巴嫩，逃亡過程宛如好萊塢電影情節，外媒隨後更相繼披露，戈恩策畫出逃已久，找來美軍前綠扁帽成員等場勘逾20次，最終藉由關西國際機場的安檢大漏洞逃亡成功。

日產前董座戈恩的逃亡手法宛如電影情節。

隨著日本、土耳其等國對戈恩出逃展開進一步調查，愈來愈多逃亡細節也被攤開在陽光下，綜合《華爾街日報》（Wall Street Journal）、法新社引述日本電視台報導，親近人士透露，在意識到案件審理將耗費多年，加上法院拒絕讓他在新年假期間和妻子聯繫後，戈恩去年12月底終於下定決心逃離日本。

不過戈恩的逃亡路徑早已規劃數月，據親近人士透露，執行計畫的團隊多達10至15人，全都來自不同國籍，在那之前，他們已經進出日本超過20次，勘查至少10座日本機場，最終發現關西國際機場安檢有大漏洞，專門供私人飛機起降的航廈比其他機場要安靜的多，而且除非有飛機起降，否則通常是沒有人的狀態，此外，大件行李體積過大，無法讓X光機進行檢查，因此他們選擇了關西機場作為出逃地點。

案件調查人員指出，12月29日，戈恩從品川車站搭乘新幹線前往大阪，當晚7時30分抵達西大阪地區一個車站，隨後搭乘計程車前往關西國際機場附近飯店，並在當天晚上躲進一個通常裝有音樂會設備的大型黑色樂器箱，樂器箱底還鑽了孔好讓他呼吸，就這樣走私上機，在破曉前一場暴雨中抵達土耳其伊斯坦堡，爾後換搭另一班飛機前往黎巴嫩，逃亡費用多達數百萬美元。

值得注意的是，協助戈恩執行脫逃計畫的私人保全公司員工其實來頭不小，當中一位名叫泰勒（Michael L. Taylor）的美國人甚至是前美軍綠扁帽隊員，過去曾與美國聯邦調查局、國務院合作營救海外人質，也曾受僱紐約時報，救回遭塔利班俘虜的記者。

針對機場被質疑有安檢漏洞，關西機場發言人強調，機場安檢和其他日本機場並無不同，就算行李體積過大、無法通過X光機進行掃描，安檢人員也會打開行李查看。不過這項說法馬上遭機場安全專家打臉，稱這樣的安檢機制並不適用於私人飛機，專家說，日本機場的安檢程序由日本航空公司負責，並且外包給私人安全公司，此外日本國土交通省也表示，根據日本航空法規範，航空公司有必要進行安全檢查，不過私人飛機業者則可自行決定是否對行李進行安檢，國土交通省解釋，安檢的目的是為了防範炸彈、劫機事故，不過通常私人飛機遇上這類風險的機率較小。

戈恩最終持法國護照入境黎巴嫩，報導指出，黎巴嫩不會引渡自己的國民。戈恩預計本周在黎巴嫩首都貝魯特召開記者會對外說明。

(中時電子報)