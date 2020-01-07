參謀總長沈一鳴等8將士在黑鷹失事事件中殉職，國防部開放台北賓館舉辦追思會至7日止。其中殉職的總士官長韓正宏遺孀6日下午抵達台北賓館，在追思會留下一張黃色紙條，上面寫著：「下輩子還要當夫妻」，言詞間滿滿的思念，讓人看了眼眶都濕了。

台北賓館開放追思會場，供國軍、民眾向殉職將士獻花、點燈，追思致意。會場設有8位殉職將士的生平事略，並提供白色玫瑰花與紙筆，民眾可獻花與留言給各將士。

殉職總士官長韓正宏遺孀6日下午在2名女兒陪同下抵達追思會現場，她也用黃色便條紙寫下想對韓正宏說的話，短短14個字「宏哥：記得下輩子我們還要當夫妻」，卻表達出最深的思念。國防部臉書粉專「青年日報」將之PO出來，許多網友看了都哭了，紛紛難過留言「太催淚了」、「看了讓人鼻酸，希望總士官長夫人，節哀」、「我哭了」、「短短幾個字，蘊藏多少不捨與悲傷」、「短短幾個字，竟然能夠這麼催淚」、「家眷辛苦了！敬禮」。

總士官長韓正宏，號稱全軍士官兵「兵王」，在軍中人緣相當好，去年11月才代表部長嚴德發和沈一鳴前往金門部隊輔防，慰勉基層士官辛勞，希望部隊營造家的感覺，沒想到卻在這次的意外中罹難。

(中時電子報)