美國總統川普下令空襲伊拉克巴格達國際機場，造成伊朗軍方領袖身亡，美伊也在隨後警告對方別輕舉妄動，否則將展開報復行動，中東局勢急速升溫，引發美股3日暴跌233點，創近1個月以來單日最大跌幅。

富國證券（Wells Fargo Securities）股票策略主管Chris Harvey警告，未來幾個月股市可能會出現兩位數的下跌。Chris Harvey認為，地緣政治緊張局勢繼續加劇只是其中一項，今年股市存在太多利空訊號。

據marketwatch報導，Chris Harvey指出，美國聯準會(Fed)降息所造成的低利率環境，以及陸美貿易暫緩和所帶來太過樂觀的情緒，都是他們所擔憂的情況。換句話說，當一切開始轉為樂觀，期望值上升時，投資人才更應該謹慎行事。也因如此，Chris Harvey認為近年來最好的購買時機就是2018年第四季度，當時美股兩次崩跌千點，但也代表所取得的成本低，資產上漲時將帶來優渥報酬。

全球大部分股市在2019年經歷大幅度上漲，希臘股市在去年上漲近50%，納斯達克指數上漲38％，標普500指數上漲近29%，道瓊指數上漲超過22%。

(中時電子報)