台灣大選已進入最後決勝的倒數階段，國民黨候選人韓國瑜選前最後一個周末造勢可以用持續升溫、亮點增多來形容。港媒分析稱，除了諸如楊蕙如網軍事件、查水錶、林靜儀失言等，對整體選舉氛有一定影響。尤其是黑韓聲量下滑、母雞效應擴大，以及4日晚間台北政策發布會，更是值得注意的投票前一周形勢轉換的重大亮點。

港媒《中評社》分析稱，近期發生的若干重要事件，包括楊蕙如網軍事件、反滲透法被強勢通過與爭議、不斷爆出有民眾被依社維法「查水錶」、林靜儀失言風波等，都對整體選舉氛圍造成一定影響，讓藍營危機感上升、支持者歸隊，中間選民也會更加慎重思考手中選票的投向，加上藍營的整合團結持續有些進展，韓國瑜的整體聲勢持續上升。

分析稱，除了韓國瑜所到之處及相關造勢活動反應熱烈之外，近日還出現幾個新的亮點：一是黑韓聲量明顯下降；二是「母雞效應」（對國民黨立委選舉）明顯上升；三是1月4日晚間在台北舉辦的政策發佈會強化了韓的政策論述和理性形象，反應積極正面。尤其政策發佈會還集結了不少知識藍、經濟藍的代表人物展現團結，顯示韓國瑜正逐漸擺脫過去只能代表庶民、草根的單一形象。

(中時電子報)