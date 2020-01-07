2020將是ESG良心投資最關鍵的一年；ESG這三個英文字為國際投資圈流行語，由歐美帶動正向台灣襲來，當許多基金公司正開始將ESG納入投資流程中，柏瑞投信於一開年，就火速搶下了國內IPO首募，是唯一一檔訴求ESG的投資級債券基金。

柏瑞高呼「用投資愛地球」，ESG不只是一檔新基金，更帶動台灣投資界的集體行動意識。這檔新基金將於下周募集，以「ESG」結合「量化」結合「債券」這看起來似乎八竿子打不到一起的組合型態出現。

柏瑞投信總經理董俊男表示，量化選股很常見，但從來沒看過基金可以用量化選債券，這是因為投資團隊發現，要增加投資級債券的收益，策略很關鍵，再加上集團原先就擁有量化策略，在結合量化策略選債、決定因子有效性之後，可以替投資組合創造更多α。

董俊男指出，這檔創新產品的出現，是團隊花費了非常多心血，而且在送件過程中不斷和主管機關溝通、調整，也要歸功於集團有非常多優秀的投資策略，包括特別股和量化策略。

柏瑞投信表示，觀察這股ESG浪潮的起點，事實上來自兩股力量，一股力量來自於聯合國的推動，另一股力量，則來自於全球退休資金、機構法人對於專業投資經理人的要求，在遴選投資機構的評估報告書（RFP）中的必考題就是「是否將ESG納入投資流程」。

(中時 )