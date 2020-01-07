港交所集團行政總裁李小加6日表示，過去五年中，滬深港通開通以來，北向流入金額達1.01兆元（人民幣，下同），外資持股達1.44兆元；債券通開通2年多以來，達成交易超過3.8兆人民幣。對於香港未來的定位，李小家說，「在我看來，香港的作用只會更加突出，而不是淡化，更不會被邊緣化」。

回顧港交所過去的十年的發展，李小加認為，若從GDP來看，香港確實已經不是對中國貢獻最大的城市，香港多內地的GDP占比從1993年的27％下滑至2018年2.7％，換言之，香港對中國經濟重要性已不如以往；但換個角度，聚焦香港在中國金融市場發展中的獨特貢獻，香港在過去的十年一直承擔連接中國與世界的最重要紐帶。

根據統計數據顯示，在過去十年，香港利用外資對內地投資占中國內地實際利用外資額比例的60％，內地資金對外投資中，通過香港占比一直維持在60％以上；另外，自1993年來，香港一直是內地企業首選的境外融資中心，過去10年香港市場的新股總融資規模超過2.3兆港元，全球排名第一，其中大部分為內地企業融資。

李小加認為，香港的角色就是中外聯通的翻譯機，這些努力最具代表性的成果就是「三通一擁」這四件事，包括股票通、債券通、商品通與擁抱新經濟、改革上市制度，其終極目標就是成為世界與中國互聯互通的管道。

(旺報 )