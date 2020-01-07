富士達保經桃竹地區「育成暨教育訓練中心」位於桃園頂級商辦大樓(中悅世界中心)，擁有絕佳地理位置及優美環境，未來將成為職場育成的最佳搖籃。

有鑑於新營運據點成立初期，辦公室開銷成本龐大，容易造成職場負責人不小負擔，富士達保經為號召更多優秀主管加入富士達安心創業，建立自己的保險事業，特別將自購辦公室改造成類商務中心，分隔出中小坪數的辦公室，提供數個新成立據點一個舒適且價格實惠的辦公環境，協助其在成立階段能夠穩定發展。

而辦公室外明亮寬敞的開放區域，也將是業務同仁最佳的保單洽談與增員說明場地，且方便桃竹地區舉辨聯合增員活動，幫助職場持續擴大規模！

除了協助職場育成外，富士達也持續精進人才培訓計畫。該中心特別規劃「教育訓練室」提供桃竹各職場共同使用，增進同仁專業知識，例如舉辦聯合晨會、考照班或商品說明會等。未來也預計運用訓練室拍攝影片製作數位教材，提供全國同仁教育訓練使用，希望藉由數位化的導入更加完善人教育訓練系統。

富士達保經董事長廖學茂於開幕茶會上分享，富士達深耕桃竹地區多年，已陸續成立六個營運據點並穩定成長。目前桃竹地區共有500多位業務同仁，去年更是繳出總保費6億多元漂亮成績單。該地區的優秀人才相當多，我們希望更多充滿抱負的保險菁英們加入富士達，成就自己的保險事業。為此特別斥資八千多萬於桃園成立首座「育成暨教育中心」，提供資源協助優秀主管發展事業，也期盼為桃竹地區保險服務注入更多活力與溫暖！

富士達保經近年於北中南等地區，持續購入合適的辦公場所，期望提供各地區職場一個穩定實惠的辦公處所，降低面臨搬遷或租金上漲時困擾與衝擊。之後也預計於台中購入商辦空間，成立第二處「育成暨教育訓練中心」。自購商辦空間除了協助職場茁壯發展，更是顯現富士達保經力求在地深耕、永續發展的決心和願景。

(中時 )