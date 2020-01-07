伺服器遠端管理晶片（BMC）大廠信驊（5274）公告12月合併營收達2.64億元，單月合併營收新高，推動2019年第四季及全年合併營收皆創下新高表現。法人指出，信驊在2020年將受惠於人工智慧（AI）、資料中心等需求帶動，BMC晶片出貨量將可望再度成長，業績將同步攀升。

信驊公告12月合併營收達2.64億元、月增18.07％、年增69.44％，推動2019年第四季合併營收為7.23億元，季增約5.24％，累計2019年全年合併營收年增15.36％至24.84億元，單月、單季及全年合併營收皆同步寫下新高表現。

法人指出，信驊受惠於英特爾Purely伺服器平台滲透率提升至七成以上水準，帶動信驊相對應的BMC晶片出貨量逐步成長，推動信驊業績繳出亮眼表現。

進入2020年後，英特爾將推出新款伺服器平台Ice Lake，該平台處理器將以英特爾10奈米製程打造，因此效能將可望再度提升，有機會推動一波伺服器更新需求，帶動伺服器相關供應鏈出貨成長。

信驊目前已經打造出新款BMC晶片，在英特爾伺服器新平台即將問世效應下，各大OEM／ODM廠都已經在設計導入階段，屆時信驊新BMC晶片將開始放量出貨，信驊2020年業績將可望因此推升。

除此之外，超微目前也同步正在積極進攻伺服器市場，EYPC處理器已經在OEM／ODM廠設計導入，預期2020年將開始量產出貨，由於信驊同步通過超微伺服器平台認證，可望在超微出貨推升下，信驊將同步大啖超微伺服器商機。

法人指出，信驊2020年在英特爾、超微等雙平台開始量產出貨效益下，看好信驊全年營收有機會再度改寫歷史新高。信驊不評論法人預估財務狀況。

不僅如此，信驊目前正在全力開拓非BMC市場，分別在影音延伸晶片、全景影像晶片等雙領域著手。其中，影音延伸晶片將可望在4K滲透率提高，8K新應用興起，帶動信驊新品出貨量提升；全景影像晶片領域，信驊將可望在2020年上半年開始逐步量產，並攻入商用市場，下半年更有機會打入消費性市場，成為信驊業績提升的新動能。

(工商時報)