導電漿料廠勤凱科技（4760）去年第四季營運反彈，12月營收為7,325萬元，年增率91.65％，創歷史單月新高，合計2019全年營收為5.89億元，雖然年減17.39％，但被動元件訂單能見度直達年中，今年太陽能產品出貨放量，5G基地台介質濾波器導電漿通過華為及中興供應鏈認證，下半年營收放大，法人預估，勤凱上半年營收可望逐季攀高。

在被動元件應用方面，勤凱董事長曾聰乙表示，在車用電子、5G等新需求帶動下，上一波景氣調整比預期要快，原先因為缺貨over-booking爆滿的庫存已於去年第四季去化完成，加上公司電阻市佔率提升，電阻銀膏一個月出貨已達500～600公斤，預估今年電阻銀膏出貨可望較去年倍數成長。

去年第四季起，客戶訂單強勁回溫，勤凱去年12月合併營收7325萬元，月增11.14％，年增91.65％，創下單月歷史單月新高，累計2019年營收為5.89億元，年減17.39％。目前勤凱設備產能約月產20噸，其中銅膏約佔3分之2，銀漿約佔3分之1。曾聰乙說，客戶訂單能見度已到今年中，目前產能滿載，公司將加班因應，農曆年假也不休息。法人預估，勤凱第一季營收可望逐月攀高，第二季營收有機會更上一層樓，逐季創歷史新高紀錄。

而在太陽能背銀導電漿料部分，公司站穩台灣市場之後，積極開發東南亞市場，去年出貨正式突破1噸，今年在東南亞客戶挹注下，公司看好有數倍成長空間，今年營收占比將拉升到10％。

此外，今年最大突破將在5G市場，曾聰乙表示，介質濾波器轉為陶瓷材質，特性與同為陶瓷製成的被動元件類似，由於陶瓷不具備導電性，因此產生新的導電漿需求，但在高速、高頻的要求下，其配方、原料難度更高，市場競爭者目前只有美國大廠一家。去年陸續對5G佈建最積極的中國市場包括華為、中興旗下供應商送料認證完成，今年可望正式出貨。特別是大陸推動去美化，勤凱可望受惠，公司也計畫在今年下半年赴大陸無錫設廠，就近供應客戶，搶大陸5G基站商機。

(工商時報)