記憶體模組大廠威剛（3260）公告2019年12月合併營收達24.81億元，寫下當前度營收次高水準。展望2020年，威剛指出，2020年第一季NAND Flash價格穩健向上態勢不變，DRAM價格也可望止跌回穩，可望替公司營運灌注極佳獲利動能。

威剛公告12月營收24.81億元、年增19.03％，推動第四季合併營收達71.10億元，相較第三季成長9.52％，累計2019年全年合併營收達255.82億元、年減18.65％，主要是受到記憶體價格下跌影響。

從各個出貨產品線來看，威剛指出，受惠NAND Flash價漲量增，威剛12月的NAND Flash相關產品均維持出貨高檔，固態硬碟（SSD）產品營收達8.54億元，年成長逾1倍，為2019年單月產品營收次高，SSD占整體營收比重持續逾3成以上。

累計威剛第四季DRAM產品營收比重為37.08％；非DRAM產品營收比重62.92％。2019年全年營收為255.82億元當中，DRAM產品比重44.23％，非DRAM產品比重55.77％。

展望2020年，威剛認為，在全球記憶體新增產能有限，且各項應用設備包括大型資料中心擴建、5G應用記憶體高承載陸續上路都將推升龐大需求湧現，威剛看好記憶體產業景氣將自2020年開始正式進入上升波段。公司密切關注產業動態，已提前為未來史無前例的多頭行情進行布局，相信將可為公司營運灌注極佳獲利動能。

威剛指出，在上游庫存壓力減弱、市場需求提前布局下，第一季NAND Flash價格穩健向上態勢不變，DRAM價格也可望止跌回穩。公司除積極掌握貨源外，也將有效管理庫存，為公司今年整體獲利爭取最大效益。

(工商時報)