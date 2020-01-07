蝶閥生產廠捷流閥業（4580）受惠美中石化、船舶產業訂單需求強勁，環保、工安意識抬頭，以及智慧化工廠發展趨勢，閥門產品訂單能見度長達半年，2020年營運前景看多，6日上櫃掛牌首日股價大漲64％，順利展開蜜月行情。

捷流閥業6日以每股78元掛牌上櫃，開盤就直衝115元，盤中最高達129元，終場收128元，單日成交2,811張。

根據捷流閥業財報，近三年獲利逐年成長，EPS從2017年的3.93元，成長至2018年的5.83元，去年前三季EPS已達6.18元，全年獲利篤定能改寫新高紀錄。

捷流閥業表示，公司閥門產品線齊全，其中以蝶閥產品營收比重占超過六成為大宗，是全球少數擁有直軸型蝶閥、雙偏心蝶閥及三偏心蝶閥研發及量產的業者，尤其閥門產品更可做到模組化設計，客戶可針對閥門耗損情況及時更換零部件，成為捷流閥業接單上的優勢。

捷流閥業指出，受惠營占超過五成的能源與石油產業客戶資本支出持續投入，與石化產業閥門的定期更換需求，再加上貿易戰後全球製造業板塊移動及擴廠需求升溫，挹注去前11 月合併營收達22億元、年增29.15％，超越 2018全年的18.65億元。

捷流閥業持續看好中、美地區石化、船舶產業的閥門訂單需求，其中，美國地區石化業客戶對於閥門需求持續暢旺，推升捷流閥業目前訂單能見度長達五至六個月水準。閥門市場前景看多下，市場樂觀捷流閥業2020年業績獲利將更上層樓。

(工商時報)