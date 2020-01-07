台股上市櫃公司進入2019年12月營收公布期，股王大立光（3008）、光通訊指標股聯亞（3081）成績雙雙下滑，高盛與摩根士丹利證券攜手示警，尤其大立光同時面臨華為砍單風險，營收續航力開始讓法人心存疑慮，為即將到來的法說行情投下變數。

大立光將於9日召開法說會，替台股指標企業拉起法說季序幕。大立光最新公告的2019年12月營收一口氣月減23％，儘管多頭派外資維持對大立光長線正向看法，站在保守方的高盛證券卻趕緊提醒旗下客戶留意風險。

高盛證券指出，從大立光過去五年的營收表現來看，其實不能忽略其成長性的續航力問題：2015年年增22％、2016年年減14％、2017年年增一成、2018年年減6％，最新的2019年則是年增22％。若把前次上升循環的2017年拿來相比，2019年第四季業績季減1％，也遜於2017年同期季增8％。

放眼中長期後市，高盛提醒市場有兩大風險不能忽視，首先，因智慧機相機設計變化，以及競爭愈來愈激烈，出貨量的成長很可能放緩。其次，大立光集中在智慧型手機鏡頭領域發展，隨同業技術慢慢趕上，又有新競爭者進入市場，長期成長動能有被壓縮的風險。

至於股價短線拉起一波亮麗漲勢的聯亞，在交出2019年12月營收成績單，但低於摩根士丹利證券估計值約8％之後，大摩則定調：股價漲勢已經偏離基本面太遠，呼籲旗下投資人切莫追高。

儘管摩根士丹利對聯亞長期受惠5G與資料中心發展，亦持正面觀點，但對短期營運波動性還是審慎視之，像是聯亞12月營收遜於預期，便可能觸發股價修正。

(工商時報)