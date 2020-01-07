恆春鎮5日傳出一起虐貓棄屍案，1隻黑色小貓疑遭虐殺後被丟棄在路旁，牠的鼻骨、上下顎全都破碎，3隻腳也疑似被用鈍器惡意割斷，且全身多處燒傷，民眾發現後趕緊報警處理，同時也PO網希望網友一同將凶手繩之以法。

據臉書粉專《海馬迴》指出，5日上午11時許，有民眾發現有隻小黑貓倒臥在路旁，原以為牠是遭撞死，不料上前一看，竟發現牠的鼻骨、上下顎全都碎裂，且3隻腳還被割斷，而到動物醫院檢查後，獸醫發現，牠的腳是被鈍器重擊到碎裂後切下，且身體還多處燒傷，更可惡的是，所有傷勢至少過了1周。

粉專小編說，遇害的小黑貓只有2個月大，看到牠受傷的樣子真的很心疼，發現牠的民眾也是難過不已，目前因為不知道貓咪是有人飼養還是流浪貓，所以呼籲大家，若有人是在近2個月內送小黑貓到恆春，請趕緊與《海馬迴》聯繫，以提供可疑的虐貓人資訊。

小編強調，全案已報警處理，但也想請網友一同揪出凶手，除為還牠一個公道外，也怕嫌疑人還有其他的「獵物」，他們不希望還有別的小動物處於危險中。對此，恆春警分局指出，警方正持續調閱監視器追查，並已通報農業處動物保護及保育科，若有民眾發現可疑人物，請盡速跟警方聯繫。

(中時 )