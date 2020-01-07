真是冤家路窄，劉姓女子6日下午1時許在北門路三段一家超商內遺失手機，被張姓男子撿走，張男拿到公園路一家手機行申辦預付卡，在店內竟巧遇正在辦停話的劉姓女失主，劉女一眼認出自己手機，請店員報警將張男逮捕。

22歲劉女在北區北門路三段一家超商內購物時，不慎將手提袋內的蘋果手機掉落遺失，遍尋不著後，只能懊惱的趕緊到手機行辦停話。

劉女的手機被41歲張姓男子拾得，張男想占為己有，跑到北區公園路一家手機行申辦預付卡，竟巧遇正在辦停話的手機失主劉女。

巧合總是來的意料之外，劉女一眼認出自己紅色外殼的手機，要求店員向張男索討，張男表示手機為自己所有，劉女進一步要求對方將手機開機，並稱手機桌布螢幕上有自己兒子的照片。

張男打開手機後，手機螢幕果然是男童照，店員報警，張男改口辯稱撿到手機，想用手機登路帳號拿油系寶物，拿到寶物後就會送到派出所歸還，張男的說詞令警方懷疑。

「是你太衰，還是被害者太幸運？」警方確認手機為劉女所有無誤後，將原物發還失主，對張男表示運氣太差，應是冥冥之中自有定數，才會在手機行遇到失主，這種冤家路窄的機率太小，張男遭警方依照侵占遺失物現行犯移送台南地檢署偵辦。

(中時 )