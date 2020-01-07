再過不久就是西洋情人節了，給親愛戀人來點「不一樣」！讓大蒜的相氛讓愛意升溫！位於微風南山七樓摘星餐酒館，來自韓國的義式餐廳「Mad for Garlic」，是全台唯一大蒜主題餐廳，十米挑高、歐陸酒窖的中古風情，搭配180度大面落地窗，遠眺城市美景。該廳將提前於1月14日至2月16日午餐及晚餐推出「為愛璀璨」雙人套餐，推出義式海鮮湯、特製蔥油鱈場蟹炒飯、心型「蒜頭香蕉巧克力醬披薩配香草冰淇淋」等，在高空美景、美味套餐相伴，共度佳節。

主廚特製義式海鮮湯。（Mad for Garlic 提供）

Mad for Garlic是由20年廚藝經驗且具拿坡里協會認證，擅長披薩、西式料理的張哲維（Andy）主廚領軍。主廚訂製的情人節六道式「為愛璀璨」雙人套餐，提供餐前飲料二選一有「浪漫櫻花莓果氣泡飲」或「繽紛藍柑橘氣泡飲」；開胃菜「香蒜麵包佐番茄莎莎」；招牌沙拉「MFG凱薩沙拉佐脆培根&麵包丁」；湯品為主廚特製「義式海鮮湯」，海鮮則有淡菜、蝦、海瓜子和花枝，酸甜豐美。

南瓜鮮奶油辣雞肉披薩。（Mad for Garlic 提供）

主食是二選一的IG人氣「南瓜鮮奶油辣雞肉披薩」、或「特製蔥油鱈場蟹炒飯」，後者為隱藏版料理，主廚使用日本進口鱈場蟹清肉，搭配特製XO醬，加入蒜香奶油飯爆炒，既美味也吃得到整顆蒜粒。

蒜頭香蕉巧克力醬披薩配香草冰淇淋。（Mad for Garlic 提供）

主菜則是三選一的「烤香草美國肋眼配法式乳酪薯泥」、「澳洲羊排搭香脆焗蒜蓉」或主廚特製「嫩煎帶骨葛瑪蘭豬佐巴沙米克醋」，此道是使用焦化奶油，在加熱過程中沉澱物將焦化，顏色則轉成榛果的深褐色，利用它煎上整塊帶骨里肌至脆、再烤，起鍋前將奶油混和油、水乳化後，淋上帶骨里肌增添奶油香氣。

最後上桌的是令人愛不釋口的心型「蒜頭香蕉巧克力醬披薩配香草冰淇淋」，與愛人各半，食蒜之甜，浪漫滿點！

指定紅酒「Penfolds Koonunga Hill Shiraz Cabernet 2017」。（Mad for Garlic 提供）

情人點用此套餐，再加購指定紅酒「Penfolds Koonunga Hill Shiraz Cabernet 2017」，即享優惠價，享受義式蒜香饗宴，配上美景和美酒，感受熱戀無極限！

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(中時電子報)