龍千玉6日出席創世基金會公益活動，她在現場與單親母親吳媽媽，一起攜手互動過年習俗搖晃財神爺吉祥物，祈求「寒士吃飽30尾牙」順利募得善款。龍千玉在現場看到單親母親的經歷，心有戚戚焉，數度哽咽，同樣身為單親母親的她，也認為自己過去忙工作，太少與小孩相處，相當遺憾。

她憶起過去秀場非常興盛，1年365天都在工作，當時高速公路都還沒完整建設，每天工作完，搭車回到家已凌晨5點，她哽咽：「有次看到兒子門上貼著紙條『媽媽妳回家要叫醒我』。」讓她十分心疼，一談到該往事時，她忍不住落淚。此外，她今年過年將與母親、親人一起歡慶過年，元宵節時赴印尼作秀5天，屆時等工作忙完，告一個段落，她安排時間去加拿大陪伴兒子。

此外，第30屆寒士吃飽30尾牙將於1月19日，假全台16處同步辦理，台北場在總統府前廣場及凱道舉行，預計邀請四萬名寒士、街友、獨居長輩及待拉單媽、清寒學子。活動倒數13天，還有2成要努力，可認桌5,000元或應急紅包500元。

(中時 )