川普政府與瓜地馬拉簽訂了雙邊協議，未來從墨西哥偷渡到美國的難民或非法移民，可能被遣送到瓜地馬拉。許多美國移民署的官員這幾天陸續收到正式公文，明確指示可將墨西哥難民送去瓜國。

公文內容寫到：欲跨越美墨邊境、或想到美國境內尋求庇護的墨西哥籍人士，美國移民署有權力要求當事人向瓜地馬拉申請保護，瓜國政府已同意與美國的這項協議。

事實上，除了瓜地馬拉，美國亦向其他幾個中美洲國家爭取相同的協議，例如宏都拉斯和薩爾瓦多，請求幫忙收容墨西哥難民。川普不止一次強調，他將不計代價解決非法移民的問題，並將移民政策列為2020年爭取連任的重要政績。

民主黨陣營對此政策深表憂心，認為瓜地馬拉治安敗壞，將大批難民送至當地，無法提供應有的保護。瓜國移民局編制簡陋，亦無能力妥善處理激增的案件。

瓜地馬拉新上任的總統亞歷杭德羅·賈馬太(Alejandro Giammattei)對媒體表示，會重新審視這份協議的內容。

(中時電子報)