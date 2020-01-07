送豬迎鼠！再過不久就是農曆新年家家戶戶也正準備著農曆新年的到來，位於台北101的「十二粵」餐廳推出粵式年菜饗宴，從內用套餐以及外帶佳餚，完美打造出傳統粵式的「年菜地圖」，餐點涵蓋主廚私房頂級料理、各式粵菜美饌、手工精緻港點以及精美特製甜品，如百年盆菜匯集山珍海味、鯉躍龍門極品佛跳牆等，呈獻粵菜飲食風華，令人大開眼界、食指大動，增添家族團圓歡樂。

十二粵除夕套餐。（十二粵提供）

傳統粵菜食府十二粵在農曆新年期間，特別推出內用限定「十二粵除夕套餐」，嚴選時令食材結合山珍海味，精心製作包含極品粵菜與海鮮、養生燉湯等美饌，讓全家人愉快溫馨的享受豐盛饗宴；另有內用外帶皆適宜、充滿濃濃粵式過節氣氛的圍爐盆菜，以及極品佛跳牆，預祝農曆新年家家戶戶平安慶團圓！即日起至1月20日晚上九點截止預訂。

豪奢味美的「十二粵除夕套餐」內含十二粵蝦餃皇拼魚子燒賣、招牌叉燒拼手工鴨卷、雞蓉燴官燕、七頭鮑魚扣鵝掌、生炒臘味糯米飯、大良炸鮮奶等多樣化菜色，從主菜、燉湯到甜點，帶來不同凡響的粵式品味年菜。

已有數百年歷史的盆菜，是知名粵式雜燴料理，也是香港廣東等地新年宴會時所不可或缺的豪華菜色，一盆菜裡可薈萃百菜百味，共冶一爐，過去農村喜慶，人們總喜歡圍著熱呼呼的盆菜一同慶祝，自此盆菜便有了喜慶團聚之意。

鯉躍龍門極品佛跳牆。（十二粵提供）

由十二粵當家主廚—徐孫孝掌勺的外帶年菜精選珍饌「花開富貴圍爐盆菜」適合6-8人享用， 由十幾種原料分別經過煎炸悶煮等工序層層裝盆而成，內有：鮑魚、海參、茄汁蝦、金蠔、雞鴨、魷魚等食材，頂部放上鮑魚、海參等名貴食材、下層則利用豬皮、蘿蔔等食材吸收湯汁，增添潤澤口感，食材因地而異，各有千秋，以傳統古法重現粵式盆菜美妙風味。

主廚正統「鯉躍龍門極品佛跳牆」堪稱十二粵主廚嘔心瀝血之作，長達5小時慢火煨燉，內含多樣海鮮珍寶如：鮑魚、花膠、海參、蹄筋、乾鮮螺肉、鵝掌、土雞、瑤柱、紅棗等多樣化食材，湯頭鮮美馥郁、健康溫補，除夕夜一同分食，感受每一道菜餚的不同口感。佛跳牆適合8~10人共享，外帶還可獲得美麗的甕。

十二粵店內空間。（十二粵提供）

(中時電子報)