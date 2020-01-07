寒冬賞花趣！大台北就能欣賞美麗景致。榮星花園公園水池旁有沒有注意到，有幾株梅花已經悄悄地綻放。時序已邁入梅香飄飄的臘月，正是賞梅的季節，在市區難得有交通便利賞梅的好去處，何不趁著這個好時機，就近到榮星花園公園來趟尋梅小旅行，薰染花香及感受白花朵朵的浪漫氛圍。

梅花因氣候變化，通常在1月中旬時才陸續盛開的梅花，今年提早在12月中旬就含苞待放，隨著近日氣溫下降，梅花綻開的程度也越見茂密，天氣晴朗時搭配藍天白雲及和煦的陽光，整片景致令人心曠神怡，連呼吸也充滿詩情畫意的愜意。

梅花適合生長在陽光充足、空氣潔淨的環境，而榮星花園公園就是擁有這些特點，並經過長期的細心培育及照顧，園內老梅樹花朵綻放，梅樹依偎水池旁，格外有一番風情。建議愛花人們賞花可要趁早，盛花期預計只有兩週，不要來遲了，讓滿樹香雪凋落，空嘆「零落成泥碾作塵，只有香如故」。

現在正是欣賞梅花最佳時機點。歡迎大家一起到榮星花園公園感受「遙知不是雪，為有暗香來」。民眾賞花時請帶著輕鬆的心情去享受賞梅的樂趣，微風吹拂感受撲鼻而來的梅花香氣，可以說是視覺、嗅覺多重饗宴。歡迎大家快來榮星花園公園的梅樹下賞花、聞香及拍照唷！

建議愛花人們賞花可要趁早，盛花期預計只有兩週，不要來遲了讓滿樹香雪凋落，空嘆零落成泥碾作塵，只有香如故。（圖取自台北旅遊網）

交通方式：

公車路線：搭214、225、49至民權建國路口下車

(中時電子報)