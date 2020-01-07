CTWANT 》大陸雲聯惠被抄查 台灣代理商急切割吸金十億

2018年5月8日大陸「廣州雲聯惠集團（廣雲）」被大陸公安以組織犯罪、非法集資、非法傳直銷等罪名查抄並禁止營運，當時是廣雲代理商之一的「台灣雲聯惠科技公司（台雲）」經過數日驚嚇之後，卻決定在台繼續經營且與廣雲正式切割，獨立運作，打著加入台雲買房買車、消費全返的旗幟吸引眾多投資者去貸款借錢，由於台雲日前宣布暫停發放「回饋金」引起數萬會員不滿，已有會員串連提告。

根據本刊調查，台雲宣稱在其電商平台上加入會員後的消費可以全數拿回，消費的總額先累積成「白積分」，再以每天萬分之5的比例將「白積分」回饋變成「紅積分」，而「紅積分」就可用以提領現金。

此一消費模式快速吸引眾多關注，從不相信、疑惑再到加入會員的大有人在，據台雲自稱會員規模已達4萬人，至於在平台上出售商品的商家會員，同樣享有驚人的回饋，依台雲規定，商家交易完成後必須繳交營業額的16%作為廣告費，但同樣可以依每天萬分之5的比例返還這筆費用。

不少消費被台雲的消費模式吸引而加入會員，且因買家消費額全數返還、賣家所繳交的16%廣告費也可以陸續拿回，造成不少會員選擇兼具消費者與商家這兩身份，亦即進行假交易，如此一來，等於是說只要繳交易額的16%現金，就可以等著台雲返還交易額的116%，雖然是以每天萬分之5的比例返還，但如果台雲信守商譽完全履行所訂定的遊戲規則，等於是用5年的時間可以多賺6倍的本金。

台雲在廣雲出事後的2018年6月1日即宣布恢復正常營運，台灣系統獨立開網，9月16日台雲的超惠購超商如期開幕，11月2日台雲公告在台中商業銀行信託一億，讓會員打消可能會領不到回饋金的疑慮。

但2019年7月10日開始，台雲先是調降返還的比例，9月9日又宣稱系統出問題停止回饋，至11月26日更是直接宣告公司已經無錢可發，但是對外仍在繼續招收會員，且出售股票吸金。

任的董事長翁立民表示，他於2019年11月9日接任，並由他任命原董事長劉吉城為公司總經理，他否認消費回饋是詐騙，他指出，很多商家都有回饋、贈品，他更沒有吸金詐欺，他沒有收會員的錢何來吸金詐欺？至於有會員投訴未領到消費回饋，他解釋說，2019年12月16日開始已恢復正常回饋金發放，只是回饋的金額比較少，因為公司沒有錢。

台灣雲聯

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(中時電子報)