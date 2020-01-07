新年來到！命理專家楊登嵙指出，由於九大行星的運轉，每年磁場就會改變，進而影響到個人身體的平安健康，如何多一分留意謹慎，注意身體的保養，避免意外發生就顯得很重要！

2020年歲次庚子年，金鼠年，「庚子」歲次的五行結構又是「金生水」的現象，楊登嵙告訴《中時電子報》並且列出，2020年身體健康最差的2生肖、另外有4生肖則是需要多一分小心，提防意外發生。

◎身體健康最差生肖前二名：

1、鼠（歲數為1、13、25、37、49、61)：值【太歲】，身體健康狀況不好，小感冒、小病痛會特別明顯，慎防脾胃、腸道、消化系統方面的疾病，極易引起腸胃急性病症。可考慮安奉太歲化制。

2、牛（歲數為12、24、36、48、60、72)：【病符】入侵，身體抵抗力較差，容易感染風寒及流行病，必須多注意生活飲食衛生，適量做些運動，增強體魄。特別是農曆正月、四月、及十月份，在此期間必須注意飲食衛生，戒吃生冷，要有充足的睡眠，不熬夜，適量做些運動，增強體魄，減低得病機會。不要常去醫院探病，以免替人受災厄，身邊應帶護身符，勿探病弔喪，喪家物勿吃。可考慮安光明燈化制。

◎注意意外發生生肖前四名：

1、馬（歲數為7、19、31、43、55、67)：沖太歲，年犯【天哭】，多主孝服事件，容易發生無妄之災，戶外活動或參加旅遊必須做好各種安全防範，避免發生悲劇，同時要留意身邊長輩的健康，稍有不適便要去醫院做全面檢查，杜絕後患。可考慮安奉太歲化制。

2、狗（歲數為3、15、27、39、51、63)：因爲流年行【喪門】煞星，要小心意外，車禍等事，不可參與危險性運動，就如登山，潛水等活動，至于外出旅遊，也做好安全措施，可減低受傷機會。可考慮安光明燈化制。

3、龍（歲數為9、21、33、45、57、69)：年逢【白虎】凶星，輕者會疾病纏身，重者會有血光之災。身體要慎防心髒、及血管方面的疾病，平時要多做檢查，杜絕後患；不宜參加刺激性或危險性的運動，容易從高處摔倒，導致頭部流血受傷，尤以農曆正月、五月、及七月份更需提高警惕。可考慮制白虎化制。

4、虎（歲數為11、23、35、47、59、71)：今年犯【天狗】【血刃】煞，身體容易受傷，絕對不可參與危險性的活動，慎防引起血光之災，農曆八月份尤爲注意，必須注意交通安全，開車過馬路都要小心謹慎。可考慮制天狗化制。

(中時電子報)