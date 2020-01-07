CTWANT 一周一砲》還原奪命30秒 揭黑鷹墜機內幕

元月二日，三軍參謀總長沈一鳴等一行十三人，搭乘一架黑鷹直升機（UH-60M）飛往宜蘭進行春節慰問，途中卻不幸墜機罹難，造成八死五傷的慘劇。負責判讀黑盒子的「國家運輸安全調查委員會」透露，已排除八成可能與天候、機械有關，人為肇事的可能性較高，國防部卻立刻打臉否認。本刊採訪學者專家，有人認為天候仍是墜機的可能原因，也有人認為「恐怕並非緊急迫降，而是直接栽了下去。」而墜機過程應該只有30秒，如果再飛高一點，就可以逃過一劫！

「一鳴，我們來接您回去了…..」元月二日晚間八時，台北市內湖三軍總醫院（三總）懷德堂瀰漫著一股哀傷氣氛，載送沈一鳴及罹難者遺體的救護車緩緩駛抵三總時，焦急等待的沈夫人和遺眷全都跪了下來，肝腸寸斷的哭喊，在國防部部長嚴德發帶領下，陸海空三軍司令齊聲大喊「敬禮」，以最崇高的軍禮向八位英勇殉職的將士致敬。這起「黑鷹空難」震驚國內外，美國在台協會（AIT）也降半旗以示哀悼。

共有十三名將士搭上這架「死亡黑鷹」，除了沈一鳴，包括政戰局副局長少將于親文、情報次長室助次少將洪鴻鈞、參謀總長室侍從官少校黃聖航、一等總士官長韓正宏、正駕駛中校葉建儀、副駕駛上尉劉鎮富、士官長機工長許鴻彬都不幸罹難。

幸運逃離死神魔掌的將士則有通信電子資訊參謀次長室中將次長曹進平、後勤參謀次長室中將次長黃佑民、作戰及計劃參謀次長室少將處長劉孝堂、作戰及計劃參謀次長室中校作參官周欣頤，以及隨行採訪的軍聞社攝影士官陳映竹。五人緊急送醫救治後，目前狀況穩定良好。

目前軍方已將「失事殘存飛行資料紀錄器」（FDR黑盒子)，送往「國家運輸安全調查委員會」（運安會）判讀失事原因，雖然結果尚未出爐，有運安會官員私下透露，事故發生前，機體突然往下沈，駕駛員一度試圖將機身拉起，卻仍失敗導致發生意外，不過資料顯示當時動力系統輸出正常，「八成以上的肇因，可排除機械故障和下沉氣流、亂流等天候因素」，等同暗示「人為疏失」的可能性較高。只是，此說法立即遭國防部質疑是「未審先判」，甚至有官員建議對運安會採取法律行動。此外，根據生還者描述，事發前一刻，直升機陷入濃霧中，因螺旋槳打中樹枝而機身失衡，才造成墜機與翻滾。本刊綜合飛航專家學者的見解、軍方的訊息及目擊者的說法，力求還原意外過程。

黑鷹墜毀後，前四排乘坐者全數殉職，僅少將劉孝堂生還。（圖／本刊繪圖組）

黑鷹直升機前往東澳嶺雷達站，卻不幸在新北和宜蘭交界山區意外墜毀，釀成8死5傷悲劇。（圖／本刊繪圖組）

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(中時電子報)