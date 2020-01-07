民進黨在總統大選前11天，高舉「防止境外勢力介入選舉」的大旗，搭配優勢立委席次，輕鬆三讀通過《反滲透法》立法，就連民進黨自家立委都認為是兵行險招，學者則直指民進黨倉促立法，除了是回應「美方要求」，更是企圖影響大選！

更有藍委料，民進黨籍的立院同僚私下跟他說，美方主張蔡政府應立即通過反滲透法，再加上卡神網軍案爆發、衝擊部分綠委選情，《反滲透法》有助於爭取獨派選票歸隊，並壓低曾在《礦業法》及私煙案上與挑釁民進黨的時代力量，綠營立委就可能繼續過半。

台灣制憲基金會執行長林宜正說，美國希望台灣先立法建立防火牆，才願意進一步進行高科技合作。（圖／黃鵬杰攝）

其實，綠營也評估過大選前推動《反滲透法》的風險。力推此案的民進黨立院黨團幹事長管碧玲就說，執政黨在選情穩定的情況下，原不必增加影響選情的變數，但外界抹黑立法是選舉考量，黨團決定拚了命也要完成立法。

外界不免質疑，為何民進黨甘冒衝擊選情的風險，執意快速通過《反滲透法》？台灣制憲基金會執行長林宜正表示，距離選舉日期太近，推動新法很容易被對手拿來操作，主政者必須在這麼短的時間內說清楚立法意旨，確實是一項挑戰。不過，民進黨可能也意識到，下一屆國會席次如未過半，就無法順利推動立法，因此趁本屆立委有人數優勢時，硬是三讀通過，然而，「非要《反滲透法》不可的原因，與美國脫不了關係。」

林宜正強調，美國近期與台灣的合作愈來愈多，包括未來在台設立Ｆ－１６戰機維修基地等計劃，都涉及許多國防與高科技機密。因此，美方在與台灣進一步合作之前，必須看到台灣立法築起防火牆，以免高端技術流入外國，而《反滲透法》與去年底完成修正的《營業祕密法》，都是防火牆的一部分。

此外，一位「緊繃戰區」的藍委候選人私下表達，「感謝」蔡英文競選辦公室發言人林靜儀直言不諱「主張統一恐構成叛國」；他說，民進黨過去以「廢除刑法一百條」、「爭取百分言論自由」起家，現在卻高喊「沒國安就沒人權」，已與威權時期國民黨的說法無異。

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(中時電子報)