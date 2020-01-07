美國指控俄國和大陸企圖阻撓聯合國安全理事會發表聲明，在去年12月31日發生美國駐巴格達大使館遭受攻擊之際，聯合國安理會應強烈譴責暴力，強調外交領事機構是國際公約上不可侵犯的主體。

安理會要發出以上聲明，必須經過15個會員國的同意。(5個常任理事國及10個非常任理事國)。

美國駐聯合國代表指責，在發生大使館攻擊事件之後，聯合國已有27個會員國發出個別聲明，譴責這次武裝攻擊外交單位，然而安理會卻保持沉默，只因兩個常任理事國的阻撓：俄國及大陸。

俄國及大陸駐聯合國大使都不承認這項指控，紛紛表示他們理所當然譴責任何對於外交機構的武力攻擊，而這次美國大使館攻擊事件亦應該被列入聲明當中。

但俄國駐聯合國大使瓦西里·涅邊賈(Vassily Nebenzia)不諱言表示，美國愈來愈習慣單方面決定所有軍事行動，例如一月三日的獵殺任務。如果要安理會採取行動，所有會員國都應該要事先被知會才對。

(中時電子報)