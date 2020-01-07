史上身高最高的灌籃王要回歸了，湖人中鋒「魔獸」霍華(Dwight Howard)決定要參加今年2月的灌籃大賽，距離他上次2009年參賽已有11年。霍華2008年穿著超人披風灌籃被評審讚為史上五大好球，更為自己贏得「超人」綽號。

身高208公分的霍華當年還在魔術隊，一共參加3屆灌籃大賽(2007, 08, 09)，其中08年摘冠，09年「超人再起」但輸給身高175公分的羅賓生(Nate Robinson)。霍華還很有風度，穿著超人披風站在籃框下，讓羅賓生飛越他背上灌籃。美媒The Athletic報導霍華決定今年再拚一次。

昔日23歲的超人今年34歲，運動能力必然下滑，不過霍華回歸還是能幫大賽吸引更多目光。其實霍華最厲害的灌籃一向都是在比賽裡，他早年是聯盟灌籃次數最多的，這反映在他的高命中率，本季場均出手3.9次生涯新低，不過命中率高達73.%%。

(中時電子報)