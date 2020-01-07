網友留言。（摘自批踢踢網頁）

國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬6日到嘉義市為國民黨立委候選人助選，雖然國民黨總統候選人韓國瑜未到現場，但依舊湧入大量支持者到場支持，人潮擠爆現場，熱情響徹雲霄！連綠媒都正面報導這個現象，讓網友大驚，「看來小英沒想像中穩」、「轉風向了」！

選戰倒數4天，國民黨在嘉義市金山路封路辦「團結之夜－庶民站出來」大型造勢晚會，盡管韓國瑜未到場，改由李佳芬代打，依舊吸引5萬人到場相挺，在藍綠兩方已進入肉搏戰關鍵時刻，藍營支持者展現拚勝選氣勢。

而這現象也引起《自由時報》注意，由於《自由》政黨傾向偏綠，竟以正向態度報導這場造勢活動，此舉讓批踢踢網友大驚，「《自由》轉風向了嗎？」、「《自由》的轉向代表小英真的不妙」、「現實的風向早就變了」、「《自由》的報導加昨天三立的報導，怎麼開始都正向了？真怪」！

(中時電子報)