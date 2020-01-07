選戰剩下倒數4天，藍綠雙方戰況如火如荼，進入最後催票階段。PTT論壇網友竟已提前為國民黨總統候選人韓國瑜，擬好1月11日當選感言，內容包括「我會組織一個清廉有效率的團隊，重新建立廉潔的政府」等語；也有網友提醒，應再加上「沒有一絲一毫的喜悅」。

網友在PTT論壇發文《111韓國瑜的總統當選感言》，寫道：「感謝現場選民及PTT網友的支持與肯定。『我會組織一個清廉有效率的團隊，重新建立廉潔的政府』」、『在我眼中中華民國未來不分藍綠，一起拚經濟』、『請各位鄉親做我的後盾、做我的力量，我們一起往前走！台灣安全、人民有錢，好不好！』」

發文網友再寫道：「非常感謝！要感謝的太多，我是佛教徒，感謝菩薩保佑，感謝媽祖保佑，叫郭台銘先生不要脫黨參選；感謝高雄市民朋友願意給我機會，讓我做不到幾個月的市長，就能勇敢地去接受中華民國總統的挑戰；感謝可敬的對手蔡英文總統，感謝國民黨中央黨部提名，感謝吳敦義主席，在我最困難的時候幫忙，真的要感謝太多人了。……感謝蔡英文總統，剛才（在敗選宣言中）特別點出來，中華民國的未來，一定要秉持民進黨的台灣價值，那就是私菸與蟑螂，不分藍綠、一起為中華民國的未來打拚！」

不僅如此，內容更寫道：「未來中華民國的挑戰會非常巨大，我們必須盡速往前衝，明天開始，我將重組行政戰鬥經濟內閣。我跟大家報告，一定會全力以赴、不分藍綠；沒有支持我的朋友，所有的人都不用擔心，好好把份內工作做好，在我眼中，中華民國的未來不分藍綠，一起拚經濟！千斤、萬斤，韓國瑜的肩膀會一肩扛下來，請中華民國的國民來做一件事，那就是要相信我韓國瑜，請相信新的韓總統行政團隊，做我們中華民國的後盾，一起打造有朝氣廉潔且搞笑歡樂的中華民國！全台灣、全世界的華人，都會看到中華民國的改變，請各位鄉親做我的後盾、做我的力量，我們一起往前走好不好！謝謝各位鄉親跟政黑鄉民，謝謝大家、祝福大家！」

文章一出，其他網友紛紛回應：「民進黨貪汙X30，成立特偵組X50」、「少一句『沒有一絲一毫的喜悅』，罰你重寫」、「不夠華麗，欠缺金句X」、「以韓當選的機率，到時要說些什麼，真的要認真構思了」。

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)