國民黨總統候選人韓國瑜，多次表示，若當選將重啟特偵組查貪汙弊案。接受政論節目專訪時，更透露，對於民進黨貪汙已有人證。

韓國瑜接受《台灣最前線》專訪，主持人許仲江問到，對於指控民進黨貪汙是否有具體舉例，讓人覺得是莫名指控，因為沒有證據就要查了。

韓國瑜表示，在最優秀的檢察官、檢察總長指揮下，依法偵辦完全沒有問題，成立特偵組的必要性，是因為很多人對執政黨有懷疑，認為有嚴重貪汙。

許仲江又問，「可是要有證據」。韓國瑜回應，很多民進黨也說一模一樣的話，陳水扁女兒曾說「你們哪個民進黨沒有拿我爸爸的錢」，包括陳菊、蘇貞昌、謝長廷，這不就是證據嗎？但蔡英文政府有查嗎？

許仲江接著問「這個就當作是貪污嗎？」韓國瑜說，已經有人證了，什麼狀態下拿錢，是私下給的，還是貪汙來的？

韓國瑜強調，如果當選總統一定要設立特偵組，「我本人貪汙也要偵辦，我本人叛國也要偵辦」，因為所有人民心中都有一個包青天，希望清廉政治出現，若要做生意的政治人物，那就去開企業，要賺錢不必到政府裡大貪特貪。

對於許仲江問到，當選後成立特偵組，就要開始進行清算鬥爭了嗎？韓國瑜表示，自己一點都沒有要清算鬥爭，立法院幾個民進黨老朋友、同事，不管是過世的盧修一，或是黃煌雄、柯建銘，韓國瑜做人怎麼樣，相信他們心中都有一把尺。

從選高雄市長到現在，韓國瑜說，從沒對競選對手的個人提出任何的惡意批判，包括過去的陳其邁、今天的蔡英文，認為現今的政治風氣不好，但反過來，自己卻被批判成什麼樣子。

【台灣最前線】倒數5天！ 親上火線！ "最前線"專訪韓國瑜！

(中時電子報)