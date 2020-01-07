大選進入倒數衝刺階段，國民黨總統候選人韓國瑜1月9日將在台北凱道舉辦大會師，1月10日選前之夜將全心全力固守高雄。媒體人韋安說韓陣營最後會打出「王牌」，據說韓會喊出「保護馬英九，票投韓國瑜」的口號，搶攻知識藍、經濟藍和中間選票。

韓國瑜昨召開「1／9凱道勝利晚會宣傳」記者會，宣布1月9日正式密碼啟動！會中同步展現勝利晚會三大訴求，包括號召百萬庶民上街頭、藍軍大團結，知識青年大集結、夜襲歌詞密碼啟動。國民黨副主席兼秘書長曾永權昨指出，9日晚會不僅有15位黨籍縣市長出席力挺韓國瑜，北北基桃的立委候選人將合體登場，且歷任黨主席連戰、馬英九以及現任主席吳敦義也都會到場力挺。1月10日的選前之夜，已確定將在高雄夢時代廣場舉行，由韓國瑜親自坐鎮。

韋安則在臉書撰寫「韓陣營最後也會打出這『王牌』」一文。他指出，在最後兩場南北造勢活動中，韓國瑜和馬英九同台，聽說韓會喊出「保護馬英九，票投韓國瑜」的口號，搶攻知識藍、經濟藍和中間選票。

他認為，從去年九合一到現在的總統大選，馬到哪裡都展現高人氣。有些人可能討厭韓國瑜，但同情、擔心馬英九，「保護馬英九，票投韓國瑜」的訴求，一定會打動他們的。

(中時電子報)