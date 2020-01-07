鴻海（2317）公布2019年12月自結合併營收5395.07億元，月減10.48％、年減12.89％，降至近4月低點。不過，第四季合併營收1.73兆元，仍季增25.52％、但年減4％，站上全年高點、改寫歷史次高。累計全年合併營收5.33兆元，年增0.82％，續創歷史新高。

觀察去年12月4大產品線概況，鴻海表示，與11月相比，成長動能以伺服器、網通的企業產品成長動能最強，元件與其他產品居次，智慧手機、電視、遊戲機的消費暨智慧產品位居第，電腦、平板等運算產品則居末。

至於去年第四季4大產品線概況，鴻海指出，與第三季相比，以運算產品成長動能最強、消費暨智慧產品居次，企業產品第三、元件及其他產品則居末。與前年同期相比，仍以運算產品成長動能最強，企業產品則居次，消費暨智慧產品位居第三，元件及其他產品則殿後。

鴻海去年第四季營收續揚、站上全年高點，但因比較基期較高而略低於前年同期，法人表示，雖然4大產品線表現與法說預期有落差，但鴻海去年第四季及全年營收表現符合預期，預期全年獲利估較前年略降，但毛利率、營益率、淨利率等「3率」仍可望提升。

展望後市，鴻海董事長劉揚偉指出，將透過3階段數位轉型升級，鎖定電動車、數位醫療、機器人等3大產業發展，強化人工智慧、半導體、5G/6G等3大核心技術，目標3～5年取得10％市占率，帶動集團毛利率提升至10％以上、營益率增加1個百分比。

(時報資訊)