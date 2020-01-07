金管會公布外資進出狀況最新統計，外資熱錢在歲末持續湧入，2019年12月淨匯入約38.384億美元（約新台幣1155.74億元），累計2019年全年淨匯入達近158.86億美元（約新台幣4783.27億元），創下2014年159.33億美元以來近5年最大淨匯入量。

金管會統計，外資2019年12月淨匯入約38.384億美元，其中一般外資淨匯入約38.38億美元、陸資淨匯入約0.004億美元。累計全年外資淨匯入達近158.86億美元，其中一般外資淨匯入約158.88億美元、陸資淨匯出約0.027億美元。累計外資淨匯入約2136億美元。

外資去年前4月持續淨匯入、合計約118.74億美元，5～7月則來回調節，8月上演大逃殺戲碼、淨匯出高達64.868億美元，創近8年最大流出量。不過，9月起即明顯回頭，10月淨匯入創近21月最大量，11、12月持續湧入，合計9～12月淨匯入達140.53億美元。

據金管會統計，外資12月買超台股達604.19億元，其中上市買超約32.04億元、上櫃買超約72.15億元。累計外資全年買超台股約2700.37億元，包括上市2450.22億元、上櫃約250.15億元，其中單9～12月合計便買超台股達3602.76億元。

外資去年合計淨匯入達近158.86億美元，為僅次於2014年159.33億美元的近5年高點。外資2015年淨匯入金額驟降13.73億美元，2016、2017年逐步回溫，分別淨匯入55.55億美元、86.82億美元。前年受中美貿易戰衝擊而轉為大幅淨匯出達103.4億美元。

(時報資訊)