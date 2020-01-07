由神盾(6462)主導的AI on chip計畫於去(108)年12月獲經濟部審核通過補助2億元，此為行政院AI on chip計畫成立以來的第一案，預期創造逾100億元產值，不僅如此，本次的案例也更加確立神盾於半導體及面板產業生態系的全球競爭力。

有鑑於近年來半導體產業吹起AI(人工智慧)風潮，神盾於108年第二季起，開始籌備AI on chip計畫，此補助案以神盾為主導、與力旺(3529)共同執行，神盾透過AI大量指紋圖庫運用類比AI電路的設計與自我學習，即使在指紋成像品質不佳的情況下，仍有效辨別特徵點，增強指紋的辨識率，創造出低成本、低功耗、高效能，以及防偽能力強的優勢產品，此類比AI技術預期可廣泛應用於行動裝置辨識系統、車用DMS與自動駕駛、安全監控、安防系統，以及IoT物聯網等領域，創造更多、更具效益的AI新應用。

神盾配合行政院AITA(AI on Chip Taiwan Alliance，愛台聯盟) 發展目標，期許本案成為AI on chip計畫的最佳實踐案例，藉由開發世界第一顆基於可重組類比AI運算技術之屏下大面積光學指紋辨識晶片，以效能5TOPS/W之國際一流水準為目標，持續開發先進技術與產品。

神盾專注於指紋辨識IC設計研發，為全球指紋辨識出貨量第二大供應商，根據國IDC及Nordea瑞典投資銀行的產業分析報告預估，截至2024年，智慧型手機、指紋辨識感測器手機螢幕滲透率及屏下指紋辨識感測器出貨量等，仍在持續成長，因此，低成本及高辨識率之屏下大面積指紋辨識系統，仍是智慧型手機應用重點功能與趨勢。

(時報資訊)