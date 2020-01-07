美(吉吉)(8466)2019年12月合併營收3.08億元，年成長5.36％，2019年合併營收34.67億元，年成長16.37％。美(吉吉)說，去年12月營收連續兩月保持逐月成長動能，主要受惠外銷業務訂單需求暢旺，其中歐洲地區客戶去年整體備貨力道較前一年明顯提升，在年底出貨旺季期間，帶動歐洲地區銷售較2018年同期成長8.12％。

美(吉吉)說，2019年第4季完成SPC新產線擴建並陸續導入生產，可望在2020年首季新產線達到量產學習曲線，及人員資源良好配置等，將積極拓展大陸、台灣與歐洲地區SPC石塑地磚產品接單表現。

展望2020年，美(吉吉)仍以深化商用市場銷售並積極拓展至家用領域為營運重心，除持續投入LVT、SPC石塑地磚產品研發外，採取分散產能計畫建置台南新廠、擴增SPC石塑地磚產線，計畫於2020年首季底開工，目標2021年首季逐步投生產。

(時報資訊)