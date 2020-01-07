全球高端磷酸系鋰電材料龍頭立凱-KY（5227）2019年營收3.88億元，年成長157%。立凱電表示，汽車啟停電池與大型儲能電池主要客戶於2019年小量試產，公司的磷酸鐵鋰電池正極材料具高性價比深受客戶肯定，待正式量產後將為公司帶來營收的穩定增長，預計2020年起汽車啟停電池與大型儲能電池客戶均有客戶將進入量產，全年營收成長可期。

立凱-KY 2019年12月營收1,927萬元，月成長115%，年增率381%；2019年底配合客戶提前於11月完成歲修，12月重啟生產線以配合今年客戶正式量產的出貨時間，12月增加出貨給歐洲客戶之儲能電池試產，單月營收較11月成長115%，也較2018年同期成長381%。經過國際客戶的認證下單之後，立凱電的國際知名度大增，吸引更多的客戶與公司合作，目前仍鎖定在取代鉛酸電池進展最快的汽車啟停與儲能電池兩大市場，公司在此領域深耕與拓展，奠定市場的領先地位。

立凱電表示，現階段是汽車啟停電池與儲能市場發展的初期，尚未進入完全穩定成熟的階段，公司出貨情況係配合客戶的訂單規劃，每個月營收上下波動不宜作為判斷個別客戶情況的依據。2019年全年營收大幅成長1.5倍，意味著產業的成長趨勢。立凱電搭上產業成長列車，公司將邁向長期穩健增長。

各國對汽車排放法規趨嚴，汽車搭載自動啟停系統已成主流，鋰鐵電池具有能量密度高、電池壽命長、充放電速率快、安全性高等優勢，且價格甜蜜點已現，取代鉛酸電池的趨勢已然成形；各國發展綠色能源潮流下，大型儲能系統也轉向鋰鐵電池取代鉛酸電池。產業的長線發展趨勢均有利鋰鐵電池。

(時報資訊)