2020大選進入最後衝刺，剩最後幾天，但是網路上黑韓部隊卻從來沒有休息過，一位網友就看不下去，直接發文狂列30點蔡英文這四年的施政不當，怒嗆韓黑：挺蔡英文的人才奇怪！

網友表示，蔡英文這四年來「內政崩潰」、「外交崩壞」、「陽信雙子星」、「菸案」、「毒米工廠」、「司法改革」、「中油觀塘案」、「慶富案」、「普悠瑪」、「芬普尼毒蛋」、「反核」、「深澳電廠」、「礦業法」、「勞基法二修」、「公投0.5」、「實價登錄0.5」、「酬庸董事」、「芒果乾」、「給我道歉」、「勿忘斷橋」、「聲援香港，關心不介入」、「300萬」、「貪污」、「中共代理人撇除台商」、「中科主管利益輸送」、「陳同佳案」、「私見政協」、「九萬凡」、「立法院按燈」、「礦業法過不了」；直批犯下的錯誤根本罄竹難書！

一籮筐的失能、辜負軍公教的付出，還過了同婚，讓島內放蕩份子滋生，根本沒有什麼好的給別人稱讚的！該網友怒嗆，反觀韓國瑜，從小小高雄市長可以看出認真付出跟執行效力，清淤量屌打陳菊、登革熱病例少、農產漁產外銷量倍增、旅客住宿人數增加、民間投資資金、修繕箱涵；這種狀況下還挺英的人，「真是可憐！」

網友討論。

(中時電子報)