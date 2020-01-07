中華電(2412)自105年承接蘇花改B5標機電工程，歷經3年8個月，配合政府時程，全力趕工提早半年順利完成通車，董事長謝繼茂也率相關一級主管出席由交通部公路總局主辦之「蘇花改通車典禮」。

中華電於105年4月取得蘇花改B標機電工程案，負責隧道及機房電力系統、隧道及公路照明系統、隧道水霧消防系統、隧道及機房消防火警系統、隧道給排水系統、隧道及機房通風空調及監控系統、161KV變電站等工程，本案涵蓋路徑全長約18.1公里，包括公路4公里、300公尺武塔隧道、7.9公里觀音隧道、4.7公里谷風隧道。歷經3年8個月的努力，於工程期間克服各種困難與挑戰，配合政府時程全力趕工，讓蘇花改順利提早半年通車。

108年初中華電接獲公路總局通知，要求公司在不影響工程品質的前提下，全力配合於109年春節前完成通車作業。中華電於是積極配合編擬趕工計畫，並加派作業人力全力以赴，其中原需花費2~3月海運之大型軸流風機18部，改為直接由義大利分5批空運來台，且每日出工人數超過百人等，都是能加速完成通車作業而採取之措施。

中華電表示，自取得本案後，全力投入專業技術與人力，提供高品質且具成本效益之公共工程建設，再度展現中華電參與重大工程建設之能力與實力，如期如質完成公路總局所託付之任務。

(時報資訊)