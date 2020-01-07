5G首波競標昨(6)日進行第19天的競價，在昨最後一次出價、第190回合時，標金正式突破千億大關，目前暫時得標價合計1004.95億元，且已出價狀況來看，也似乎不見熄火跡象，預計今日由中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)、亞太電(3682)以及台灣之星繼續競逐。

NCC表示，本次競價自108年12月10日開始，每日進行10回合，至今已累計190回合，各頻段暫時得標情況，3500MHz頻段27個單位頻寬中，暫時得標27個單位頻寬，暫時得標價988.47億元，其中27個單位頻寬以當前回合價(第190回合)36.61億元暫時得標，該頻段暫時得標金較底價上升306.8%；28000MHz頻段25個單位頻寬中，暫時得標16個單位頻寬，暫時得標價16.48億元，其中16個單位頻寬以當前回合價1.03億元暫時得標；1800MHz頻段暫無得標頻寬。

NCC呼籲電信業者理性、冷靜，由於未來相關網路建設等各項投資仍需相當資金挹注，皆屬業者必須考量的成本，NCC將來也會就得標者各項費用訂定之合理性予以關注，以保障消費者權益。

(時報資訊)