中華電(2412)昨(6)日年度舉辦感恩餐會，席開120桌，董事長謝繼茂率高階主管上台感謝全體同仁，他說到，5G競標雖然現在看不到結束跡象，但中華電對5G開台做好準備，2020年將肩負起5G領先開台的重任。

5G為中華電2020年重要營運主軸，謝繼茂表示，5G競標雖然現在看不到結束跡象，但中華電擁有5G領航隊，且對於5G開台做好準備，2020年全體員工將肩負起5G領先開台的重責大任。

謝繼茂表示，今年會把5G與轉型視為營運主軸與目標，除了要跳脫舊框架、改變心態，發揮創新思維並落實於日常工作，也要群策群力，做好5G領先開台的準備，讓中華電信繼續走在最前面，在5G浪潮中開創新局。

中華電在2019年11月的董事會，即通過2020年員工加薪方案，平均調幅3%，謝繼茂表示，由於大家全力以赴，中華電行動通訊品質持續獲得國內外各獎項肯定，300M以上寬頻客戶數年成長率達103%，9月推出MOD自由選套餐也深獲消費者喜愛，帶動ARPU成長。

中華電2019年開始的轉型工程，在2020年將持續推進，以加速企業體質調整，因應數位經濟帶來的世界新局，2019年中華電投資的「將來銀行」順利取得純網銀執照，成為公司創新佈局的一部份；「AIoT大平台」持續深耕物聯網應用；大數據、資安、人工智慧、SDN(軟體定義網路)與邊緣運算等技術亦不斷精進，引領數位創新與智慧服務發展。

(時報資訊)