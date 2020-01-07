鮮活果汁-KY(1256)2019年12月合併營收新台幣2.93億元，年增率21.79％；2019年全年合併營收達35.20億元，續創歷史新高，年增率9.22％。

鮮活說，因應2020年農曆春節在1月下旬，終端客戶為迎接農曆春節的消費人潮，以及經銷商為配合物流作業，在2019年12月提前啟動拉貨動能，帶動12月合併營收達2.93億元，年增率21.79％。整體而言，大陸手搖茶飲市場方興未艾，餐飲消費市場點評、外送平台的推波助瀾，新式茶飲世代，訴求多樣性產品引領的爆品需求成長，公司憑藉少量多樣及客製化的訂製優勢，更採取與客戶共同研發、獨家供應的模式，推升2019全年合併營收35.20億元，續創新高，年增率9.22％。

鮮活表示，迎接大陸的新式茶飲需求，將更積極開發非果汁類飲品原料，展望2020年，看好健康趨勢需求，隨著新產能的逐步貢獻，營運可望正向發展。

(時報資訊)