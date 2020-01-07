小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（7日）財經重點。

【1】台股頻創新高… 11檔台股基金黯然下市

台股大盤2019年強強滾，頻創29年新高，全年漲幅更逾23％，創近十年最大漲幅，但卻有11檔台股基金黯然下市。據投信投顧公會統計到2019年12月31日止，29檔被合併基金中有十檔是台股基金；11檔遭清算基金中也有一檔是台股基金，等於總計11檔台股基金悄然消失。

【2】美伊擂戰鼓 全球股市打顫

就在美國發動空襲炸死伊朗軍方領袖、伊朗揚言採取報復後，伊拉克國會周日通過驅逐美軍的決議，中東緊張情勢進一步升高，全球股市在戰火籠罩陰影下周一全面下跌，油價一度升破70美元大關，金價跳升近2％，改寫近7年新高。

【3】美伊衝突發酵＋華為砍單 外資大賣百億 優質股逢低進

台股6日持續受美伊衝突升溫影響，加上摩根士丹利證券示警華為砍單，外資大賣上市櫃股票破百億元。惟在相關供應商中，摩根士丹利證券持續看好成長性強大的台積電，野村證券則對大啖大陸5G智慧機商機的聯發科情有獨鍾，將推測合理股價逆勢升至530元。

【4】國巨擬發GDR 籌資上看368億元

被動元件龍頭廠國巨（2327）董事會通過，擬辦理現金增資8,000萬股參與發行全球存託憑證（GDR），估募資規模上看368億元，此為國巨睽違26年以來，二度遠征海外發行GDR，雖然有助於提振士氣，但是國巨的股本將因此膨脹18％，EPS恐遭稀釋。

【5】5G頻譜標金 破千億

5G頻譜標金正式飆破千億元！5G競標6日進入第19天，3.5GHz主流頻段在第190回合以單回合淨增近20億元的標金，一舉將暫時得標總標金推上1,004.95億元水準，正式衝破千億元大關。

(中時電子報)