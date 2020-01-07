伊布於義甲AC米蘭出賽。(路透)

足球明星「瑞典神塔」伊布拉希莫維奇(Zlatan Ibrahimovic)這回糗大了，他去年10月開心揭幕、豎立於瑞典銀行球場外頭的個人雕像，新年初被憤怒的瑞典球迷毀壞，被迫整個移除。

這座雕像遭到許多酷刑，包括火焚、噴漆、跺腳、削鼻、蒙頭，最後整尊被鋸倒，台座上只剩兩個腳掌，慘不忍睹。馬爾默是伊布的出生地，他學生時期與20年前出道時都效力過馬爾默隊。然而伊布卻受不住引誘，跑去買了另一支瑞典球隊漢摩比的大量股份，漢摩比是馬爾默的宿敵，這讓伊布的家鄉父老大失所望。

當時有人勸伊布不要入股漢摩比，但是伊布自我感覺良好：「馬爾默球迷可以理解的，他們都會為我高興。」結果一些球迷不肯放過他，大肆破壞之後在雕像旁寫道「搬走這東西」。雕像雖然暫時被移除，後來應該還會重新放置。38歲的伊布目前效力義甲AC米蘭，他本人尚未評論此事。

(中時電子報)